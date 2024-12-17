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Realme P3 Ultra ожидается в январе с конфигурацией 12/256 ГБ
В серии Realme P3 может быть два смартфона

Компания Realme готовится расширить свою линейку смартфонов P, по крайней мере в Индии. Новинкой станет модель Realme P3 Ultra. Компания уже готовится представить это новое устройство в конце января 2025 года, сразу после того как уляжется шумиха после недавнего релиза Realme GT 7 Pro. Согласно эксклюзивной информации от отраслевых источников, Realme P3 Ultra станет важным дополнением к серии P. Уже есть несколько подробностей о дизайне устройства, вариантах памяти и цветовых решениях.

Realme P3 Ultra получит глянцевую заднюю панель. Известно о существовании серого цветового варианта. Модельный номер устройства — RMX5030. Что касается памяти, устройство будет предлагаться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

Хотя точная дата выпуска ещё не подтверждена, ожидается, что устройство поступит в продажу в Индии до конца января. Похоже, что Realme нацелена создать устройство с премиальными характеристиками и производительностью.

Realme выпустила модель P2 Pro в сентябре. Это был единственный представитель серии P2. Слух о P3 Ultra предполагает, что в составе серии P3 будет две модели. P3 Ultra расширяет границы сегмента среднебюджетных устройств.

Realme P2 Pro обладает 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, а также пиковой яркостью 2000 нит. Его основная камера — 50 Мп Sony LYT-600 с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная 8 Мп. Спереди расположена камера 32 Мп. Аппарат работает на Snapdragon 7s Gen 2 с 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища.

#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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