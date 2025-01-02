У Realme 14 Pro+ будет перископический объектив IMX882 с разрешением 50 Мп

Компания Realme готовится представить серию смартфонов Realme 14 Pro в конце этого месяца. Недавно бренд подтвердил ключевые детали дизайна передней и задней панелей устройств. Теперь компания раскрыла характеристики камер серии Realme 14 Pro.

Согласно заявлению, Realme 14 Pro+ будет оборудован основной камерой Sony IMX896 с разрешением 50 Мп, большой диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения. Всё это обеспечивает великолепное качество снимков даже при слабом освещении. Основная камера будет дополнена сверхширокоугольным объективом 8 Мп и перископическим телеобъективом Sony IMX882 с разрешением 50 Мп. Перископический объектив поддерживает оптическую стабилизацию, трёхкратный оптический зум, шестикратный без потерь и сверхзум 120x. Этот объектив принимает на 182% больше света, чем традиционные телеобъективы. Он получил большой сенсор размером 1/2 дюйма для обеспечения качества уровня DSLR в любых условиях освещения.

Спереди Realme 14 Pro+ обладает камерой с разрешением 32 Мп и автофокусом. Ожидается, что некоторые из перечисленных характеристик камер будут доступны и на Realme 14 Pro.

Камеры серии Realme 14 Pro получат поддержку системы вспышек MagicGlow, которая является первой в мире тройной системой вспышек с регулируемой яркостью и цветовой температурой. Эта функция идеально подходит для создания ярких снимков при слабом освещении и безупречных портретов.

Что касается функций на искусственном интеллекте, серия Realme 14 Pro будет оснащена AI Ultra Clarity 2.0 для обеспечения сверхчёткого изображения в различных сценариях. Система использует крупномасштабные ИИ-модели для значительного снижения размытия на телеобъективах и интернет-изображениях.

Алгоритм AI HyperRAW улучшает качество изображения, реконструируя соотношение света и тени с помощью продвинутой HDR-обработки, обеспечивая реалистичную глубину и визуально привлекательные результаты. Этот алгоритм включает ИИ-шумоподавление, повышая чёткость и яркость, сохраняя при этом мельчайшие детали. Режим AI Snap, заимствованный из Realme GT7 Pro, превосходно справляется с захватом движущихся объектов, будь то динамичные спортивные сцены или домашние животные.