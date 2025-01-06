Ждать появления аппаратов Realme 14 Pro осталось меньше двух недель

Бренд Realme собирается в этом месяце представить линейку смартфонов 14 Pro, как минимум в Индии. Производитель рассказал, что это случится 16 января в 12:00 по местному времени.

В последние несколько недель Realme активно рекламировала эту серию, и теперь ждать осталось всего десять дней. Компания представит модели 14 Pro и 14 Pro+, обе с поддержкой 5G.

Смартфоны будут доступны в сером (Suede Grey), розовом (Jaipur Pink) и фиолетовом (Bikaner Purple) цветах. Два последних являются эксклюзивными для Индии. Толщина устройств составляет всего 7,55 мм, а рамки вокруг экрана — 1,6 мм сверху и по бокам. Что касается экрана, он имеет изогнутую конструкцию с изгибом 42 градуса, разрешение 1,5K и ШИМ 3840 Гц.

На задней панели, по заявлению Realme, впервые в мире установлена тройная вспышка, которая обеспечит чёткие фотографии при любом освещении. Уже есть примеры сделанных на эти устройства снимков, с которыми интересующиеся могут ознакомиться.