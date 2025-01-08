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Samsung показала наибольшие объёмы поставок телефонов в трёх регионах в третьем квартале
Появилась статистика рынка смартфонов за третий квартал 2024 года от Counterpoint Research

Новые отчёты о доле рынка за третий квартал 2024 года подтверждают рост объёмов поставок и средней цены продажи смартфонов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По объёмам поставок Samsung лидировала в трёх из пяти регионов, а также в среднем по глобальному рынку.

Согласно последнему отчёту Counterpoint Research о поставках смартфонов за третий квартал 2024 года, Samsung заняла первое место по объёму поставок в Европе, Латинской Америке (LATAM), а также на Ближнем Востоке и в Африке (MEA). Доля Samsung на рынке поставок смартфонов составила 32% в Европе, 33% в LATAM и 23% в MEA.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Samsung заняла пятое место с долей рынка поставок 11%. Её обошли Apple (12%), Oppo + OnePlus (14%), Xiaomi (15%) и Vivo (16%).

Apple заняла первое место на рынке Северной Америки с долей рынка смартфонов в 53%, значительно опередив всех остальных производителей. Samsung заняла второе место с долей поставок в 23%. За ней следуют Motorola (14%), Google (4%) и TCL (2%).

В глобальном масштабе средняя доля рынка поставок Samsung составила 19%, что позволило ей сохранить лидерство. Apple заняла 17% глобального рынка по поставкам, а Xiaomi — 14%. Oppo и Vivo имели по 9% доли рынка каждый в третьем квартале, а Motorola — 5% глобального рынка.

Что касается глобального рынка в целом, объёмы поставок от всех производителей вместе взятых в третьем квартале выросли на 2% за год. Кроме того, доходы выросли на 10% в годовом исчислении, а средняя цена продажи (ASP) смартфонов увеличилась на 7%.

В отчёте говорится, что третий квартал достиг новых рекордных показателей как по доходам от смартфонов, так и по средней цене продажи.

#смартфоны #apple #samsung
Источник: sammobile.com
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