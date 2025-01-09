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Самый шикарный Ford F-150 стал лучше и дороже прежнего
Ford F-150 Platinum Plus в США подорожал

Ford F-150 получил обновление цен на модельный год 2025, включая как снижение, так и увеличение цен в зависимости от варианта. Желающие получить роскошную версию самого популярного пикапа Америки, F-150 Platinum Plus, должны заплатить больше, чем раньше, но на это есть веские причины. Самый дорогой полутонный грузовик Ford до F-150 Raptor возвращается в этом году с использованием более премиальных материалов, обновлённым дизайном и улучшенным опытом владения.

Platinum Plus можно заказать в версии 2025 Ford F-150 SuperCrew 4x4 с кузовом длиной 1,68 м. Он доступен только с гибридным двигателем V6 PowerBoost объёмом 3,5 литра, который выдаёт 430 лошадиных сил и 773 Н·м крутящего момента, работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой Pro Power Onboard мощностью 7,2 кВт. Внешне модель выделяется фирменной надписью Platinum на капоте, 22-дюймовыми премиальными окрашенными колёсами с хромированными вставками, сатиновыми акцентами и одиночным выхлопом, но большинство обновлений 2025 года находится внутри салона.

Как и раньше, автомобиль оснащён сиденьями и ковриками из стёганой кожи, но теперь материал покрывает также передние и задние дверные карты. В комплект входит замшевая обивка потолка, кожаная приборная панель, улучшенные мягкие поверхности, настоящие деревянные вставки на рабочей поверхности салона и эксклюзивная цветовая схема интерьера Smoked Truffle.

Кроме того, F-150 Platinum Plus теперь поставляется с функциями, которые ранее были доступны только в пакете Platinum High: премиальная аудиосистема B&O Unleashed от Bang & Olufsen, проекционный дисплей и панорамная крыша с двумя секциями. Эти опции дополняют роскошные многоконтурные сиденья с технологией Active Motion от Ford, которые оснащены функциями подогрева, вентиляции, различными регулировками и памятью (для водителя). Среди других функций — подсвечиваемые накладки на пороги и напольные коврики с поддонами.

Помимо функций, включённых в пакет, Ford предоставляет эксклюзивные преимущества для владельцев Platinum Plus. Среди них 2-летний премиальный план обслуживания (замена масла, вращение шин и т. д.), повышение уровня FordPass Rewards до Blue Tier (10% бонусных баллов), 25% скидка на аксессуары (в течение первых 90 дней), персонализированная поддержка через выделенную линию текстовых сообщений 1:1 с продуктовым экспертом и приветственный набор.

Всё это идёт с более высокой ценой на модельный год 2025. Ford F-150 Platinum Plus стоит $89 245, включая доставку и обработку, что на почти $2000 больше, чем раньше. Базовая версия F-150 Platinum подорожала на $860, а сам пакет увеличился в цене на $970. Ещё хуже, в версии 2024 года была значительная скидка в $1900 за выбор гибридной системы, которой нет в версии 2025 года.

#автомобили #ford
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