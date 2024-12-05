Он построен на платформе Fiesta.

Этот кроссовер является первым электрическим автомобилем в линейке Puma и построен на базе платформы, использованной ранее для модели Fiesta. Начало поставок запланировано на весну 2025 года, а стартовая цена установлена на уровне 34 495 евро.

Новинка получила название Puma Gen-E и отличается следующими размерами: длина - 4214 мм, ширина - 1805 мм, высота - 1555 мм, а колесная база составляет 2588 мм. Автомобиль оборудован аккумулятором на 43 кВт•ч, который поддерживает зарядку мощностью до 100 кВт. Под капотом установлен передний электродвигатель мощностью 168 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм.

Puma Gen-E способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за приблизительно 8 секунд, максимальная скорость составляет 160 км/ч, а запас хода на одной зарядке достигает 376 км. В салоне установлены 12,8-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый центральный экран. Автомобиль оснащен системой Sync 4, предлагает беспроводную зарядку для мобильных телефонов, аудиосистему B&O и окружающее освещение. Также в наличии системы помощи в удержании полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Ford Puma Gen-E представляет собой современное и технологичное решение для тех, кто ищет электрический автомобиль с хорошими характеристиками и продвинутыми функциями безопасности и комфорта.