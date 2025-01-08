OnePlus 13 и 13R поступают в продажу по всему миру

7 января компания OnePlus представила смартфоны OnePlus 13 и 13R по всему миру. Она заявила, что эти устройства обладают большим количеством возможностей на основе ИИ по сравнению с предыдущими моделями, а также полностью обновлённой системой камер.

Оба устройства получили улучшенную связь, поддержку 5.5G и уникальную Bluetooth-связь под названием Beacon Link. Последняя позволит устройствам, находящимся на расстоянии до 200 метров друг от друга, работать как рации.

OnePlus 13 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite. Устройство получило экран 6,82 дюйма QHD+ с частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит.

Этот смартфон оснащён рядом ИИ-инструментов OnePlus, работающих на основе OxygenOS 15, последней версии операционной системы OnePlus, в том числе Circle to Search и Intelligent Search. Также имеется широкий набор инструментов для редактирования изображений, таких как AI Unblur, AI Detail Boost и AI Reflection Eraser, которые делают фотографии более качественными.

OnePlus 13 оснастили также новой технологией защиты глаз от чрезмерной яркости — сертификацией TÜV Rheinland Eye Care 4.0 и Aqua Touch 2.0, которая позволяет экрану распознавать прикосновения даже в случае жирных рук или при использовании перчаток.

Ёмкость батареи выросла до 6000 мАч (две ячейки по 3000 мАч). Она охлаждается системой Dual Cryo-Velocity с использованием испарительных камер, что обеспечивает долговечность батареи. OnePlus включает в комплект зарядное устройство на 80 Вт, а также поддерживает беспроводную зарядку 50 Вт AIRVOOC. Покупатели получат магнитную зарядку Qi2 через внешние чехлы — это один из первых Android-смартфонов с такой функциональностью.

Что касается защиты от пыли и воды, новое устройство имеет степень защиты IP68 и более высокую IP69. Это защита от струй воды под высоким давлением и паровой очистки. В посудомойке это устройство не утратит работоспособности.

По словам Марсела Кампоса, директора по интегрированным маркетинговым кампаниям OnePlus, добиться этого было крайне сложно, так как материалы со временем разрушаются при воздействии стрессовых или жёстких условий.

Также OnePlus совместно с Hasselblad разработала систему из трёх камер 5-го поколения. Это основная камера Sony LYT-808 50 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп и телеобъектив 3X Triprism 50 Мп, способный снимать с увеличением более чем 10X. Эти камеры поддерживают съёмку с использованием алгоритма Dual Exposure, а также режимы серийной съёмки и действия, которые помогают делать снимки в быстро движущихся пространствах. Спереди сохранилась такая же камера 32 Мп, как и в модели прошлого года.

OnePlus 13 доступен в трёх цветах: Midnight Ocean, Arctic Dawn и Black Eclipse. Цвет Midnight Ocean стал первым телефоном с использованием микрофибры из веганской кожи. Покупатели могут выбрать следующие варианты оперативной памяти и хранилища: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, и оформить предзаказ устройства по цене от $899,99 в США и Канаде.

В более доступной флагманской модели OnePlus 13R используется тот же дизайн, что и у OnePlus 13, и процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC с 6,78-дюймовым плоским дисплеем ProXDR с разрешением 1,5K. Как и OnePlus 13, 13R оснащён сертификацией Eye Care 4.0 и Aqua Touch 2.0. Впервые в OnePlus 13R используется Gorilla Glass 7i от Corning, обеспечивающее защиту от царапин и прочность.

Система камер стала шагом вперёд по сравнению с OnePlus 12R. Основная камера на 50 Мп с сенсором Sony LYT-700 и оптической стабилизацией изображения (OIS) позволяет снимать в условиях низкой освещённости. Камера также может снимать динамичные моменты, как и OnePlus 13, с телеобъективом 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом для чётких портретов и сверхширокоугольной камерой 8 Мп для съёмки «обширных сцен».

Что касается аккумулятора, его ёмкость 6000 мАч с защитой Dual Cryo-Velocity с испарительными камерами.

OnePlus 13R доступен в двух цветах: Nebula Noir и Astral Trail, с объёмом памяти 12/256 ГБ. Предзаказ устройства можно оформить по цене от $599,99.