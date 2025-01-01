До анонса смарт-часов OnePlus Watch 3 осталась неделя

7 января ожидается анонс часов OnePlus Watch 3 наряду с флагманским смартфоном OnePlus 13. Это будет значительное обновление, направленное на конкуренцию с премиальными смарт-часами других производителей. Утечки последних дней дают представление о характеристиках устройства.

Обновление приложения OHealth добавляет функцию ЭКГ, позволяющую часам обнаруживать фибрилляцию предсердий, частые экстрасистолы и аномальные частоты сердечных сокращений. Это делает OnePlus Watch 3 конкурентом для премиальных устройств от Apple и Samsung.

Новая функция измерения температуры запястья формирует базовый показатель после пяти ночей наблюдений. 60-секундная проверка здоровья использует семь индикаторов, включая уровень кислорода в крови, данные ЭКГ и анализ сна, чтобы оценить состояние сердца и риски храпа. В обновлённом приложении также появились функции «Здоровье в цифрах» и «Путь здоровья» для отслеживания долгосрочных тенденций.

Согласно предыдущим сообщениям, часы будут работать на процессоре Snapdragon W5, получат 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Ёмкость аккумулятора может превышать 500 мАч, хотя некоторые данные указывают на увеличенную ёмкость в 631 мАч. Это даст длительное использование для мониторинга здоровья и повседневных задач. Дизайн устройства сохранит элегантность предшественника, но пополнится вращающейся коронкой для удобной навигации, особенно в условиях, где использование сенсорного экрана затруднено.

Ожидается также поддержка LTE, что позволит использовать часы независимо от смартфона для звонков, уведомлений и потоковой передачи музыки. Однако эта функция может быть ограничена определёнными странами, и Китай, вероятно, станет первым.