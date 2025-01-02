Samsung Smart Monitor M9 2025 становится одним из первых анонсов компании в новом году

С началом года Samsung начала выпуск обновлённых версий своих продуктов. Компания анонсировала линейки мониторов Smart Monitor, Odyssey OLED и серии Viewfinity 2025 года. Samsung выпустила только одну модель в линейке смарт-мониторов 2025 года — Smart Monitor M9 (M90SF). Это абсолютно новая модель (ранее Smart Monitor M9 не существовало). Она занимает позицию выше Smart Monitor M8 прошлого года. Другие версии могут появиться позже.

Samsung Smart Monitor M9 2025 обладает дисплеем OLED, что делает его первой моделью в линейке с подобным экраном. Диагональ составляет 32 дюйма, разрешение 4K и частота 165 Гц. Детали о времени отклика и охвате цветового диапазона пока не разглашаются. Тем не менее, OLED-панели обычно характеризуются очень низким временем отклика и впечатляющими цветами. Благодаря технологии OLED, разрешению 4K и частоте 165 Гц, этот смарт-монитор идеально подходит как для игр, так и для работы.

Новая модель оснащена несколькими функциями на основе ИИ для улучшения качества изображения. Во-первых, это 4K AI Upscaling Pro, который использует «глубокое обучение для анализа входных сигналов, разрешения, качества изображения и т. д., чтобы чётко преобразовывать контент низкого качества в 4K высокого качества». Во-вторых, встроен AI Picture Optimiser, который «анализирует подключённый экран ПК с помощью встроенного ИИ и обеспечивает оптимальное качество изображения, соответствующее контенту».

Smart Monitor M9 2025 также оснащён встроенной камерой, которая может записывать видео с разрешением до 4K для видеоконференций. Кроме того, монитор работает на операционной системе Tizen OS Home, полноценной ОС с поддержкой приложений и широким функционалом для удобства и развлечений.

Samsung пока не раскрыла информацию о портах на новой модели. Учитывая, что монитор поддерживает разрешение 4K и частоту 165 Гц, можно предположить, что он будет оснащён парой портов HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Возможно, также будут USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и несколько USB Type-A. Хотелось бы, чтобы Samsung дала возможность регулировки высоты, наклона, поворота и ориентации подставки.

Компания пока не назвала цену и сроки начала продаж новой модели. Компания представит продукт на выставке CES 2025, которая начнётся 7 января.