Электромобиль и гибрид Xiang Jing будет продаваться в Китае

Китайский автопроизводитель Baojun представил свою новую модель Xiang Jing, которую называют «первым интеллектуальным флагманским седаном» компании. Автомобиль будет доступен с подключаемыми гибридными и электрическими силовыми установками, предоставляя клиентам широкий выбор. Хотя бренд Baojun является результатом совместного предприятия General Motors и китайской государственной компании SAIC Motor, модель Xiang Jing предназначена только для китайского рынка как доступная альтернатива существующим брендам GM.

Xiang Jing описывается Baojun как массовый автомобиль, который стремится быть одновременно вдохновляющим и комфортным, удовлетворяя «разнообразные потребности городских жителей». С длиной 500 см и колёсной базой 290 см Xiang Jing длиннее, чем Toyota Camry и Honda Accord. Его ширина составляет 190 см, что чуть больше по сравнению с Camry или Accord.

Хотя подробностей пока мало, ожидается, что электрическая версия Xiang Jing будет оснащена пока не указанной батареей на основе литий-железо-фосфата (LFP) и электродвигателем мощностью 249 л.с. Подключаемый гибрид получит меньшую батарею LFP с запасом хода на электротяге 101 км по китайскому циклу испытаний легковых автомобилей (CLTC) в сочетании с турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 141 л.с.

В плане дизайна Xiang Jing может похвастаться элегантной аэродинамической передней частью, явно вдохновлённой Porsche Taycan. Внешние особенности включают закруглённый бампер, узкие фары с горизонтальными дневными ходовыми огнями и вертикальные воздушные завесы. Автомобиль также оснащён панорамной стеклянной крышей, вровень установленными дверными ручками и аэродинамически оптимизированными колёсами, что соответствует современным трендам в автомобильном дизайне.

В пресс-релизе GM говорится, что выпуск первого Xiang Jing на заводе LIM в Лючжоу стал одновременно 800-тысячным автомобилем на новых источниках энергии, построенным совместным предприятием в 2024 году.