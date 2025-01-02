Выход данного цветового исполнения приурочен к 15-летию компании.

В этом году китайский техногигант отмечает 15-летие, и в честь этого события компания представила новый эксклюзивный цвет для своего дебютного электрического автомобиля Xiaomi SU7. Также была выпущена специальная тема для смартфонов, доступная для бесплатной загрузки в магазине Xiaomi.

При выходе Xiaomi SU7 в 2023 году модель предлагалась в трёх цветах: Aqua Blue, Verdant Green и Mineral Gray. В 2024 году ассортимент расширился до шести оттенков, включая Meteor Blue, Radiant Purple, Basalt Gray, Lava Orange и Pearl White. Для интерьера доступны варианты Galaxy Gray, Twilight Red, Mist Purple и Obsidian Black. Новый цвет, посвященный юбилею, получил название Brilliant Magenta. На сегодняшний день покупатели уже могут выбрать его в приложении Xiaomi Auto при заказе электромобиля. По данным ITHome, этот оттенок появится в магазинах с февраля.

Для пользователей мобильных устройств Xiaomi, которые загрузят тему SU7, станут доступны уникальные обои для экрана блокировки и главного экрана, а также иконки, вдохновлённые дизайном автомобиля. Чтобы установить тему, достаточно найти Xiaomi SU7 в магазине тем и загрузить ее. Модель SU7 стала значительным достижением для Xiaomi, так как это ее первый электромобиль. Компания планировала продать 100 000 единиц в 2024 году, но уже к середине ноября эта цель была достигнута. К декабрю количество заказов превысило 130 000.

В начале декабря 2024 года Xiaomi объявила о выпуске своего второго электромобиля — внедорожника под названием YU7. По словам генерального директора Лэй Цзюня, презентация новой модели состоится в июне или июле 2025 года.