Автономное такси Cybercab нацелено изменить привычные поездки

Цель компании Tesla — начать производство полностью электрического, полностью автономного роботакси к 2027 году. К концу десятилетия она хочет обеспечить перевозки людей по США без руля и педалей. Один из прототипов Tesla сейчас выставлен в музее Петерсена в Лос-Анджелесе. Глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен недавно дал интервью рядом с этим автомобилем.

«Вы можете владеть автомобилем, вы можете купить его, вы можете арендовать его на столько времени, сколько хотите», — говорит фон Хольцхаузен в начале видео. «Это другой опыт владения автомобилем, чем тот, к которому мы привыкли. Он изменит то, как мы передвигаемся».

Концепция роботакси в самом простом виде — это такси без водителя. Автономные автомобили дадут возможность людям, которые не могут водить, владеть автомобилем и использовать его.

Затем он переходит к обсуждению того, как отсутствие заднего окна позволяет создать «невероятно большое багажное отделение в таком компактном автомобиле». Наличие заднего окна здесь не является необходимостью и снижает стоимость автомобиля. Tesla привычно стремится сделать автомобиль, который будет казаться чем-то из научной фантастики или из будущего. Фон Хольцхаузен говорит, что двери с диэдральным механизмом заставляют чувствовать, что «вы вступаете в будущее автомобилей». Однако стоит отметить, что эти двери больше похожи на «крыло бабочки», а не на диэдральные.

Золотой цвет был выбран как будущая версия цвета такси в Нью-Йорке. Золотые боковины шин дополняют форму плоских колёс, чтобы придать им футуристичный вид и сделать их визуально больше. Это помогает автомобилю выглядеть компактнее. Возможно, это эквивалент будущих фальшивых вентиляционных отверстий на автомобилях с ДВС.

Cybercab имеет четыре колеса и четыре шины, передние колёса управляемые, у него есть лобовое стекло и окна, крыша и двери. Внутри есть информационно-развлекательная система, багажное отделение и сиденья. Отсутствуют только элементы управления рулём — как и ожидалось в беспилотном автомобиле.

Cybercab предлагает смелый дизайн, но в целом это очередной автомобиль, как Cybertruck — очередной грузовик. Главный вопрос в том, сможет ли Tesla производить и продавать его по цене в $30000, получить одобрение для эксплуатации на дорогах общего пользования. Будет ли автономная система работать так, как обещано, не причиняя вреда окружающим. Только это способно сделать Cybercab настоящей революцией. Tesla часто даёт обещания, которые не может выполнить. Из-за этого трудно воспринимать сейчас Cybercab как нечто большее, чем электромобиль в стиле Honda CR-Z с интересной концепцией, но с неподтверждённой системой полностью автономного вождения и без каких-либо элементов управления.