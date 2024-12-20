Tesla Model Y появится раньше ожидавшегося.

Год подходит к концу, и, похоже, Илон Маск сдерживает своё обещание, что обновлённая Tesla Model Y с внутренним кодовым названием Juniper не будет представлена в этом году. Однако ждущие обновления самой популярной модели Tesla, которая также стала самым продаваемым автомобилем в мире в 2023 году, дождутся новинки уже скоро. Производство стартует уже в начале 2025 года. Более того, будет представлена версия с тремя рядами сидений.

Эта информация появилась благодаря китайскому новостному изданию LatePost. Оно утверждает, что значительно переработанная Model Y и её новая версия будут производиться на заводе Tesla Giga Shanghai уже в январе. Хотя это не первый раз, когда появляются слухи о новой трёхрядной Model Y, новый график выпуска оказался раньше, чем предполагалось ранее — вторая половина 2025 года.

Детали о новой трёхрядной Model Y пока отсутствуют, кроме того факта, что она будет шестиместной. Ранее сообщалось, что модель с тремя рядами сидений будет иметь увеличенную колёсную базу по сравнению с текущей версией. Можно надеяться, что она не будет похожа на крохотный третий ряд, предлагаемый в текущей версии Model Y для США.

Хотя заинтересованные ещё не видели обновлённую Model Y в её окончательной версии, проект Juniper уже несколько раз попадал в объективы, давая представление о грядущих изменениях в дизайне. Под маскировкой у новой Model Y будет более узкая передняя часть и фары. Задняя часть, вероятно, получит фонари в стиле бумеранга, аналогичные обновлённой Model 3, которая появилась в начале этого года.

Хотя новость о скором запуске обновлённой Tesla Model Y порадует фанатов, речь идёт только о доступности модели в Китае, крупнейшем рынке Tesla. Её появление в США и других странах пока остаётся загадкой. Решение Tesla предоставить Китаю преимущество в выпуске новой Model Y вполне закономерно, учитывая её огромную популярность в КНР. Там она обеспечила более 70% продаж Tesla с начала года.

Если этот отчёт подтвердится, можно ожидать появления новой Model Y до конца 2025 года в разных странах.