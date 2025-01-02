Неанонсированный пока процессор MediaTek войдёт в состав Vivo X200s

В октябре 2024 года компания Vivo представила в Китае серию смартфонов X200. Она включает в себя модели Vivo X200, Vivo X200 Pro и Vivo X200 Pro Mini. Эти устройства обладают процессором Dimensity 9400, однако новый аппарат Vivo X200 Ultra получит Snapdragon 8 Elite. Согласно последним данным, компания также работает над Vivo X200s — обновлённой версией X200. Сегодня инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями о смартфоне Vivo X200s.

По его данным, новый смартфон Vivo получит процессор Dimensity 9400 Plus и плоскую OLED LTPS-панель 6,67 дюйма с поддержкой разрешения 1,5K. Dimensity 9400 Plus, запуск которого ожидается через пару месяцев, станет, вероятно, разогнанной версией существующего Dimensity 9400. Остальные характеристики устройства, скорее всего, останутся такими же, как у X200.

Хотя инсайдер не уточнил название устройства, предполагается, что речь идёт о Vivo X200s. Утечка также указывает на значительные изменения в дизайне X200s. Экран смартфона будет окружён очень узкими рамками с трёх сторон. На задней панели останется крупный круглый объектив и тройная камера с перископом, но кольцо объектива станет значительно уже.

Согласно предыдущей утечке от того же источника, Vivo X200s оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном. В целом Vivo X200s будет во многом схож с X200, но получит заметные улучшения в дизайне и новый процессор.

Инсайдер не сообщил сроков запуска Vivo X200s. Предполагается, что устройство дебютирует через шесть месяцев после выхода X200, а именно в апреле в Китае. Возможно, вместе с ним компания представит и Vivo X200 Ultra. Однако пока неясно, планирует ли Vivo выпускать версии S для X200 Pro и X200 Pro Mini.