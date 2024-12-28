Vivo Y200+ получил экран 6,68 дюйма 120 Гц

Компания Vivo официально представила свой новый бюджетный смартфон Vivo Y200+ на китайском рынке. Аппарат обладает экраном размером 6,68 дюйма LCD с разрешением 720×1608 и частотой 120 Гц. Яркость достигает 1000 нит, что обеспечивает чёткость изображения даже под солнечным светом. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland, что означает низкий уровень синего света, и поддерживает затемнение для уменьшения мерцания.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2. Этот чип довольно скромный, но для повседневных задач его будет достаточно. Смартфон поставляется с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и хранилищем до 512 ГБ с возможностью использования карты памяти.

Устройство работает на системе Funtouch OS, которая оптимизирует производительность и включает такие инструменты, как улучшения звонков с помощью ИИ, упрощённые режимы для пожилых пользователей и блокировка мошеннических звонков для повышения безопасности.

Для любителей мобильной фотографии Vivo Y200+ получил две задние камеры. Основная обладает разрешением 50 Мп, а сенсор глубины — 2 Мп. Эти камеры позволяют получать чёткие и детализированные фотографии даже при слабом освещении благодаря ночному режиму. На передней стороне находится портретная камера на 5 Мп.

Vivo Y200+ отличается аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт, позволяя достичь 50% заряда всего за 36 минут.

Несмотря на большую батарею, Vivo Y200+ сохраняет тонкий и эргономичный дизайн с толщиной всего 7,99 мм. Сертификация IP64 гарантирует защиту от пыли и брызг воды. Структура «Rock Solid Shock Absorption» увеличивает прочность устройства. Смартфон поддерживает 5G и оснащён двойными стереодинамиками, способными выдавать звук с громкостью 300% от стандартного уровня.

Предлагаются следующие конфигурации: