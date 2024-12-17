Доступность небольших смартфонов расширится благодаря Vivo

Компания Vivo, как сообщается, готовится к релизу нового компактного смартфона среднего класса в следующем году. Он будет оснащён мощным процессором серии Dimensity 9, экраном размером 6,31 дюйма и впечатляющими камерами.

Эта информация поступила от инсайдера Digital Chat Station на платформе Weibo. Предполагается, что модель войдёт в состав серии Vivo S, известной сочетанием стиля и производительности в средней ценовой категории. Такой шаг направлен на удовлетворение потребностей пользователей, которые предпочитают компактные смартфоны без ущерба для высоких характеристик.

Аппарат, как ожидается, получит экран 8T LTPO с разрешением 1,5K. Это обеспечит плотность пикселей около 460 ppi. Что касается камер, основная должна быть 50 Мп с большим размером сенсора. Также сообщается, что будет телеобъектив, предоставляющий пользователям больше возможностей для съёмки. Например, в нынешней модели S20 Pro используется перископический телеобъектив 50 Мп с трёхкратным увеличением. Более того, смартфон будет оснащён новой батареей на основе кремния, что обеспечит большую ёмкость при меньших размерах устройства.

Ряд характеристик напоминает недавно выпущенный Vivo X200 Pro Mini, который привлёк внимание своим компактным размером. Выпущенный в октябре аппарат обладает экраном 6,31 дюйма с разрешением 1,5K, основной камерой Zeiss 50 Мп, супер-телеобъективом 50 Мп и сверхширокоугольным объективом 50 Мп. Устройство работает на процессоре Dimensity 9400 и имеет внушительную батарею 5700 мА•ч.

Инсайдер сообщил, что новый смартфон может быть запущен во втором квартале, между апрелем и июнем. По мере расширения линейки Vivo эта новая компактная модель может заполнить пробел в среднем сегменте, предлагая баланс производительности, дизайна и продолжительности работы.