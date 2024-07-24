Vivo и Oppo готовят смартфоны для фотографов

В следующем году китайские производители Vivo и Oppo готовятся представить флагманские смартфоны очередного поколения. Эти устройства будут работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400. Дебют этого процессора ожидается в октябре, и он должен поднять планку производительности на новый уровень. Инсайдер Smart Pikachu считает, что модели Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro на этом процессоре станут лучшими смартфонами с фотографическими возможностями.

В прошлом году были представлены Vivo X100 и X100 Pro на процессоре Dimensity 9300. В мае в Китае появились обновлённые варианты этих устройств под именами Vivo X100s и X100s Pro на Dimensity 9300+.

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В 2025 году появления аппаратов Vivo X200s и Vivo X200s Pro не ожидается. Желающие получить лучшие в плане фотографии китайские смартфоны должны обратить внимание на Vivo X200 Pro или Oppo Find X8 Pro. Только устройства на Dimensity 9500, которые выйдут в конце 2025 года, могут их превзойти.

Стандартные модели X200 и Find X8 также будут хорошо проявлять себя в плане камер. В частности, у них будет перископический телеобъектив. Задняя панель в обоих случаях будет стеклянной, а у старших аппаратов будет 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ.

X200 Pro должен получить перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп, крупный 2K OLED-экран с частотой 120 Гц и небольшие скругления со всех четырёх сторон экрана. Find X8 Pro предложит сразу два перископических телеобъектива среди четырёх задних камер.