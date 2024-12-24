Амбиции Samsung на рынке складные смартфонов станут скромнее

Согласно отчёту из Южной Кореи, компания Samsung значительно сокращает свои планы на складные устройства Galaxy в 2025 году. Причиной стал провал аппаратов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, которые не оправдали ожиданий производителя и пользователей.

С момента запуска своих первых складных устройств Samsung наращивала объёмы производства с каждым новым поколением. Компания продолжала планировать дальше увеличивать продажи своих новых устройств, и это какое-то время работало. Однако под нарастающим давлением конкурентов Samsung начала терять позиции. Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, как сообщается, стали «последней каплей».

Согласно статье в ETNews, Samsung планирует сократить производство Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 до общего числа около 5 млн устройств – 3 млн для Flip, 2 млн для Fold. Это значительно меньше по сравнению с 8,2 млн для Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Samsung рассчитывала на рост продаж примерно на 10% для последнего поколения складных устройств, но не смогла приблизиться к этой цифре. Объёмы предварительных заказов оказались ниже, как и общие продажи, хотя в отчёте не приводятся конкретные данные.

Как сообщалось в июле, Samsung сильно зависит от владельцев складных устройств и их обновлений, чтобы продвигать свои новинки. Сниженные объёмы предварительных заказов явно не способствовали успешному году.

Сообщается, что Samsung не единственная компания, которая снижает прогнозы по складным устройствам на 2025 год. Аналитик Росс Янг утверждает, что другие бренды складных устройств в Китае также сокращают свои планы. В то время как Samsung снижает количество устройств, компания, как сообщается, планирует изучить новые форм-факторы для складных устройств в будущем.

В отчёте указывается, что Samsung планирует увеличить производство серии Galaxy S, запланировав выпуск 37,4 млн устройств серии Galaxy S25. Это примерно на 7% больше, чем у серии Galaxy S24. Galaxy S25 Slim добавит ещё 3 млн к этому количеству.