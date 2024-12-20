Пара инсайдеров рассказала о характеристиках Galaxy S25 Slim

Несколько недель назад появились слухи о том, что Samsung работает над четвёртым представителем линейки смартфонов Galaxy S25. Предположительно, он называется Galaxy S25 Slim. Теперь появились предполагаемые характеристики, и они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Если верить инсайдеру Дебайану Рою, Galaxy S25 Slim обладает экраном с диагональю 6,66 дюйма, как Galaxy S25+. На этом сходства заканчиваются.

Samsung решила позаимствовать некоторые черты у Galaxy Z Fold Special Edition. Сообщается, что смартфон получит основную камеру на 200 Мп (сенсор ISOCELL HP5), сверхширокоугольную камеру на 50 Мп (ISOCELL JN5) и телеобъектив на 50 Мп (ISOCELL JN5) с оптическим зумом 3,5x.

Утверждается, что аппарат будет работать на том же процессоре Snapdragon 8 Elite, что и другие представители линейки. Ещё инсайдер утверждает, что Slim будет обладать батареей ёмкостью от 4700 до 5000 мА·ч.

Инсайдер Ice Universe заявляет, что Galaxy S25 Slim может быть с тонким корпусом не более 7 мм. Ожидается, что новый смартфон с модельным номером SM-S937x будет представлен во втором квартале. Возможно, его выпустят одновременно с некоторыми аппаратами Galaxy A.

Многие пользователи хотят получить флагманский смартфон с камерой высокого уровня и большим аккумулятором, но не испытывают особой любви к стилусу S Pen. Galaxy S25 Slim может оказаться ответом на их пожелания.