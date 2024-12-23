Зарубежный блогер недавно раскрыл основные параметры Samsung S25 Slim.

В преддверии выпуска новой серии флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, внимание пользователей и экспертов уже переключилось на то, что приготовила компания на 2025 год. Помимо привычных моделей, таких как Galaxy S25, S25+, и S25 Ultra, Samsung планирует представить уникальную модель с ультратонким дизайном — Samsung Galaxy S25 Slim.

Эти устройства, вероятно, сохранят дизайн, схожий с их предшественниками из серии S24, но с некоторыми усовершенствованиями. Например, Galaxy S25 может иметь размеры 146,94 x 70,46 x 7,25 мм, что делает его компактным и удобным для использования одной рукой. Толщина устройства может составить всего 7,2 мм, что сделает его самым тонким флагманом Galaxy S со времён Galaxy S6 2015 года.

Одной из наиболее интересных новинок станет Samsung Galaxy S25 Slim, который будет представлен через несколько месяцев после основной серии Galaxy S25. Этот телефон отличается крайне тонким дизайном, напоминающим Galaxy Alpha и потенциально влияющим на будущие тенденции в дизайне смартфонов.

Ожидается, что Samsung Galaxy S25 Slim будет оснащён 6,66-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, с 8 ГБ ОЗУ и вариантами внутреннего хранилища от 128 ГБ до 512 ГБ. Основная камера будет включать 200-мегапиксельный широкоугольный объектив, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3,5-кратным увеличением. Передняя камера будет иметь 10-мегапиксельный сенсор.

Ёмкость аккумулятора, вероятно, будет ограничена из-за тонкого дизайна и может составлять от 4700 мА*ч до 5000 мА*ч, хотя некоторые эксперты считают, что такая ёмкость маловероятна для столь тонкого корпуса.

Samsung Galaxy S25 Slim будет отличаться крайне тонким и лёгким корпусом, что сделает его невероятно удобным для использования одной рукой на протяжении долгого времени. Конструкция будет включать дорогие материалы, такие как алюминиевый сплав и стекло, обеспечивая качественную сборку и премиум-дизайн.

Толщина корпуса может быть сравнима с габаритами флагманской «раскладушки» Galaxy Z Fold6, которая имеет толщину всего 5,6 мм в раскрытом виде.