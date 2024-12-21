Кольца Samsung Galaxy Ring станут ещё больше

Умные кольца Samsung Galaxy Ring скоро будут выпущены в двух более крупных размерах. Сначала об этом ходили слухи, а теперь появились документальные подтверждения.

Кольца Galaxy Ring выпустили ранее в этом году в нескольких размерах. Было замечено, что самые большие размеры пользовались наибольшей популярностью. Для некоторых даже самые большие размеры были недостаточно большими. Теперь Samsung готовит два новых размера — 14 и 15. Эти размеры присоединятся к существующим вариантам 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.

Слухи о добавлении этих размеров ходят с сентября, но теперь они становятся всё более конкретными. Руководства пользователя недавно раскрыли номера моделей SM-Q514 и SM-Q515, и теперь есть новые доказательства. Описания этих двух моделей появились в базе данных WPC для устройств, соответствующих стандарту Qi, с записями для SM-Q514 и SM-Q515, которые были размещены 20 декабря.

Обе модели используют версию 2.0.0 стандарта Qi (без брендинга Qi2, поскольку нет магнитов), но список не раскрывает дополнительной информации.

Galaxy Ring поступили в продажу 24 июля, менее чем через две недели после того, как списки для оригинальной партии размеров появились в базе данных WPC. Это намекает на то, что добавленные размеры могут быть выпущены очень скоро.