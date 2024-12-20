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Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
Нелюбимые многими смартфоны с изогнутыми сторонами могут вернуться стараниями Samsung

Samsung недавно опубликовала новый патент на дизайн смартфонов. Дизайн, описанный в документе, на самом деле не является новым, поскольку корейский производитель ранее подал заявку на концепт телефона Galaxy с «изогнутым экраном». Первоначальная иллюстрация этого дизайна выглядит знакомо. Можно заметить небольшой изогнутый край на рамке, который немного загибает экран вниз.

В чертеже представлен изогнутый экран для смартфона уровня Ultra, так как на нём показан S Pen в его отсеке в левом углу. Другая иллюстрация демонстрирует внутреннюю конструкцию, поддерживающую стилус и его отсек.

Такой дизайн имеет смысл для модели Ultra, поскольку Samsung уже применяла подобное решение для этого устройства.

Был замечен ещё один аспект этого недавно опубликованного патента, который касается очевидного «улучшения прочности» и «системы предотвращения протечек». В издании Android Headlines заявляют, что улучшенная система предотвращения протечек, вероятно, касается герметика, используемого внутри телефона.

Что касается долговечности, Samsung, возможно, работает над более прочным дисплеем, который, будучи изогнутым, будет менее подвержен повреждениям.

Пока нет чётких признаков того, стоит ли ждать возвращения Galaxy с изогнутыми краями. В публикации предполагается, что это может случиться в серии Galaxy S26 или S27, но до этого ещё далеко.

Пользователи не видели настолько заметного изогнутого дисплея со времён Galaxy S23 Ultra. У Galaxy S24 Ultra изгиб едва заметен, что стало движением к тренду плоских экранов. Сайт Android Central однажды провёл опрос среди своих читателей на тему предпочтений между плоским и изогнутым дисплеем, и результат был единогласным в пользу первого. Можно сказать, что Samsung популяризировала изогнутый экран. Они ассоциируются с премиальными устройствами и имеют свои недостатки.

Защитные плёнки с трудом прилегают к такой изогнутой структуре, и всегда существует риск случайного нажатия при удержании устройства.

Пока же в январе ожидается анонс аппаратов Galaxy S25, которые будут плоскими.

#samsung
Источник: androidcentral.com
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