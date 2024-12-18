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Следующий Samsung Galaxy Z Fold может использовать стилус S Pen с необходимостью заряжать его
Samsung может сделать следующий складной смартфон тоньше

Samsung пытается сделать свои складные устройства тоньше, чтобы конкурировать с такими брендами, как Google, Huawei и другими. Ранее сообщалось, что у компании возникли трудности с созданием более тонкого экрана, который поддерживал бы работу стилуса S Pen. Например, Samsung Galaxy Z Fold Special Edition — более тонкая версия стандартного Galaxy Z Fold 6 — не имеет дигитайзера и не поддерживает S Pen.

Согласно статье в южнокорейском издании ET News, Samsung могла вдохновиться стилусом Apple Pencil и разработать более толстый и крупный S Pen с батареей. Используя технологию активной электростатики (AES), S Pen будет создавать электричество сам, а не полагаться на экран. Это решение имеет свои плюсы и минусы: устройство Galaxy Z Fold станет тоньше, но пользователю придётся заряжать S Pen.

Такой подход отличается от того, как S Pen использовался ранее. До этого Samsung применяла для своих стилусов технологию электромагнитного резонанса (EMR). Это позволяло делать ручку тоньше — и, в случае моделей Galaxy Note и Ultra, достаточно тонкой, чтобы её можно было хранить внутри самого устройства. Однако толщина необходимых технологий для экрана, таких как дигитайзер, затрудняла уменьшение толщины складных устройств Galaxy.

«Samsung активно изучает возможность не устанавливать дигитайзер в складной смартфон, который выйдет в следующем году», — сообщили ET News несколько источников. «Новый метод ввода с помощью пера, который заменит существующую технологию, будет определён в начале следующего года, вместе с решением о наличии или отсутствии установки дигитайзера».

На данном этапе Samsung только рассматривает возможные способы реализации поддержки S Pen на экранах без дигитайзера. Компания может выбрать разные подходы для будущего устройства Galaxy Z Fold 7, включая сохранение нынешнего — более толстого устройства с дигитайзером и поддержкой S Pen. Однако, как сообщается, Samsung не хочет полностью отказываться от поддержки S Pen ради уменьшения толщины.

Несмотря на отсутствие поддержки S Pen, Galaxy Z Fold Special Edition, похоже, стал успешным продуктом в Корее. Samsung уменьшила толщину Galaxy Z Fold 6 примерно на 1,5 мм для создания Special Edition, частично благодаря удалению дигитайзера

#смартфоны #samsung
Источник: androidcentral.com
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