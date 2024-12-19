Сертификация Samsung Galaxy Tab S10 FE показала модельные номера аккумуляторов

Компания Samsung готовится к релизу новой модели планшета из своей премиальной серии Galaxy Tab S10. Хотя эта модель не является полноценным флагманом, скорее всего, она будет самой доступной по цене в линейке. Galaxy Tab S10 FE только что получил сертификат, что намекает на его скорый запуск.

Предстоящий планшет южнокорейского технологического гиганта был замечен в индийской организации сертификации BIS. Были раскрыты номера моделей двойных аккумуляторов Galaxy Tab S10 FE: EB-BX526ABE и EB-BX526ABY. Остальные характеристики, такие как ёмкость или поддержка быстрой зарядки, пока не были названы.

Серия планшетов Galaxy Tab S10 была анонсирована в сентябре. Она состоит из двух моделей: Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Таким образом, Galaxy Tab S10 FE станет третьей моделью в серии. Буквы FE в названии означают Fan Edition. Это серия устройств, которые являются частью премиальных продуктов Samsung по более низким ценам. Бренд обычно снижает цену, урезая некоторые характеристики, дизайн или другие функции.

С учётом того, что планшет был замечен в BIS, возможно, продажи начнутся совсем скоро. Месяц назад этот же планшет был размещён на официальном сайте, где подтверждался бесплатный доступ на год к Goodnotes для покупателей из США, активировавших планшеты до 31 июля 2025 года.