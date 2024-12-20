Nissan Kicks обновляется, и два поколения будут продаваться одновременно

Автомобиль Nissan Kicks, признанный «Лучшим бюджетным автомобилем года», полностью обновился к 2025 году, вступая во второе поколение. Однако первое поколение Kicks пока не уходит с рынка. Nissan объявила, что оно будет представлено как Nissan Kicks Play и будет продаваться параллельно с новым Kicks второго поколения, который поступил в продажу несколько месяцев назад.

Nissan Kicks Play появится в продаже в начале 2025 года с рекомендованной ценой $21500 и будет доступен только в комплектации S. Среди стандартного оборудования – система безопасности Nissan Safety Shield 360, 7-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay и Android Auto, 16-дюймовые колёса, складные задние сиденья и система Easy-Fill Tire Alert, которая издаёт звуковой сигнал, когда давление в шинах достигло нормы. Также включено до трёх замен масла в течение первых двух лет или 38600 км.

Смысл продавать старую версию Kicks Play вместе с новым Kicks 2025 заключается в том, чтобы предложить покупателям больше вариантов в этом конкурентном сегменте. У американских покупателей получится сэкономить $310, выбрав Kicks Play первого поколения вместо нового Kicks S второго поколения. Вот только стоит ли это того, учитывая, что Kicks 2025 представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с предшественником?

Новый Kicks развивает на 16% больше мощности и разгоняется до 100 км/ч на 1,6 секунды быстрее, чем предыдущая версия, при этом не уступая в комбинированной экономии топлива. Он также предлагает на 19% больше места для груза при поднятых сиденьях и на 13% при сложенных. Его увеличенные габариты, особенно длина колёсной базы, обеспечивают больше пространства и комфорта.

Kicks дебютировал в Северной Америке в 2018 модельном году, заменив устаревший Juke. В 2021 году первое поколение Kicks получило рестайлинг, который добавил обновлённый дизайн, стандартную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также больше стандартных функций безопасности для всех комплектаций.

Второе поколение Kicks поступило в продажу для 2025 модельного года с увеличенными размерами и пространством, особенно для пассажиров заднего ряда. Новый дизайн стал более смелым и современным, а интерьер отличается более премиальными материалами и увеличенными дисплеями. Основными конкурентами модели являются Honda HR-V, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.