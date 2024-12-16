Samsung подходит к релизу Galaxy S25 Slim с осторожностью

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S25 уже в январе. Предположительно, это случится 22 января в Сан-Хосе. Согласно недавней информации, вместе с серией Galaxy S25 Samsung может также представить свою первую XR-гарнитуру под кодовым названием Project Moohan. Однако тогда не упоминалось о запуске модели смартфона Galaxy S25 Slim. Теперь появилась новая информация, которая указывает на то, что Galaxy S25 Slim может не появиться на мероприятии Unpacked.

Как сообщается, Samsung собирается действовать осторожно и планирует выпустить всего 3 млн экземпляров Galaxy S25 Slim. Этот шаг, по всей видимости, предпримут, чтобы оценить реакцию рынка на новый тонкий форм-фактор устройства. Хотя более ранние отчёты намекали на запуск в январе вместе с серией Galaxy S25, последние данные предполагают, что Galaxy S25 Slim может быть выпущен во втором квартале 2025 года.

Решение выпустить Galaxy S25 Slim во втором квартале в ограниченном количестве напоминает подход, применённый для Galaxy Z Fold6 SE. Он также был представлен ограниченным тиражом. Примечательно, что Samsung представила Galaxy Z Fold6 SE в Корее, а Samsung W25 в Китае, который оказался значительно тоньше глобальной модели Galaxy Z Fold6. Однако по сравнению с флагманской серией Galaxy S, которая обычно имеет годовой тираж 30–35 млн устройств, 3 млн единиц Galaxy S25 Slim могут говорить о консервативном подходе.

Кроме того, это количество составляет всего одну десятую от объёма производства серии S и 30% от отдельных моделей, таких как вариант Plus. Предполагается, что Galaxy S25 Slim будет обладать экраном размером 6,66 дюйма. Это соответствует слухам о размере дисплея Galaxy S25 Plus. Galaxy S25 и S25 Ultra, как ожидается, получат экраны размером 6,16 и 6,86 дюйма соответственно. Slim может быть оснащён основной камерой 200 Мп, а также сверхширокоугольной камерой 50 Мп и объективом с оптическим зумом 3,5x на 50 Мп.

Один из представителей отрасли отметил: «Самой большой особенностью тонкой модели является то, что отличается компоновка внутренних компонентов смартфона. Ключевым моментом при разработке является оптимизация толщины смартфона, чтобы она соответствовала аккумулятору, который сам по себе толстый и сложен для изменения дизайна». Если Galaxy S25 Slim получит положительные отзывы, Samsung может продолжить выпуск тонких смартфонов в будущих линейках серии S.