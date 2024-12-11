Фотографии показали смартфон Honor GT со всех сторон

16 декабря Honor проведёт в Китае презентацию. На ней она представит Honor GT — флагманский игровой смартфон с умеренной ценой. Компания уже показывала обратную сторону устройства и цветовые варианты. Новая утечка от инсайдера Panda is Bald демонстрирует фотографии белой версии Honor GT и называет некоторые ключевые характеристики.

Белая версия Honor GT выглядит элегантной и стильной. Спереди расположен плоский экран с тонкими рамками со всех четырёх сторон. Прямоугольный модуль камеры на задней стороне украшен логотипом GT.

Honor GT получит экран LTPS OLED 6,7 дюйма с плоскими сторонами. Экран поддерживает разрешение 1,5K и частоту ШИМ 3840 Гц. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и обладает пластиковой рамкой посередине.

Смартфон будет работать от аккумулятора ёмкостью 5300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Сзади находятся две камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная 12 Мп. Толщина устройства составит 7,7 мм, а вес — 186 г.

Honor GT будет предлагаться в нескольких конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. На выбор даётся три цветовых варианта: белый, чёрный и зелёный.