Появились официальные изображения Honor GT

Компания Honor официально анонсировала запуск нового смартфона серии GT. Анонс состоится в Китае 16 декабря в 19:30 по местному времени. Бренд выпустил первое изображение устройства, позволяя получить представление о дизайне его обратной стороны. Теперь были опубликованы ещё несколько рекламных изображений, где демонстрируется белый вариант аппарата.

Как видно на представленных изображениях, белая версия Honor GT получила двухцветный дизайн с плоскими гранями. Прямоугольный участок сзади содержит две камеры и двухцветную вспышку, с красным логотипом GT в нижнем правом углу. На нижнем краю корпуса расположены динамик, порт USB-C, микрофон и слот для SIM-карты.

Дизайн можно назвать стильным и прочным. Это намекает на устройство, ориентированное на высокую производительность и игры, с привлекательным соотношением цены и возможностей. Хотя точные спецификации названы не были, утечки говорили о процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается плоский экран 1.5K OLED и проводная зарядка мощностью 100 Вт.

Аналитики полагают, что серия GT будет на равных противостоять аналогичным моделям от других производителей. Ожидается, что она будет конкурировать с существующими моделями Redmi K80 и iQOO Neo 10. Также она будет соперничать с будущими смартфонами, такими как Realme Neo 7 и OnePlus Ace 5. За исключением Neo 7, который работает на Dimensity 9300 Plus, все остальные телефоны имеют чип Snapdragon 8 Gen 3.

По словам генерального директора Honor, серия GT продемонстрирует уникальные концепции дизайна, ориентированные на эпоху ИИ. Серия позиционируется как предназначенная для молодых пользователей, стремящихся опробовать последние достижения технологий.