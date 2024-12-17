Nintendo Switch 2 ждут в начале весны

Представленная в марте 2017 года игровая консоль Nintendo Switch укрепила лидерство японской компании в сегменте портативного гейминга. В июле 2021 года модель Switch OLED принесла незначительные улучшения, но не стала полноценным преемником. Теперь утечки указывают на то, что бренд готовится представить свою консоль следующего поколения — Nintendo Switch 2.

Недавняя утечка на портале Reddit пролила свет на долгожданную Nintendo Switch 2. Пользователь NextHandheld утверждает, что видел финальную версию консоли. Он поделился информацией, включая детали дизайна, предполагаемый срок выхода и возможную стартовую игру.

Ожидается, что новая Nintendo Switch будет оснащена переработанной системой Joy-Con с магнитным креплением и эффектом Холла. Сообщается, что она будет поддерживать существующие игровые картриджи, обеспечивая обратную совместимость. Изображения демонстрируют обновлённую док-станцию с более крупным, изогнутым дизайном и расширенными возможностями подключения. Кроме того, кнопки консоли кажутся больше, чем у её предшественницы.

Согласно утечкам, консоль будет выпускаться с ЖК-дисплеем, а версия с OLED-экраном, вероятно, появится позже. Предполагается, что Mario Kart 9 станет стартовой игрой, что станет первым крупным релизом этой франшизы с момента выхода Mario Kart 8 в 2014 году. Также ходят слухи о специальной версии консоли Mario Kart 9 Edition.

Согласно предыдущим сообщениям, Switch 2 предположительно получит 8-дюймовый экран, заметно больший, чем 6,2-дюймовый дисплей оригинальной модели. Также ожидается, что консоль будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти — втрое больше, чем у её предшественницы, — и новым процессором/графическим процессором, способным обеспечить разрешение 1080p при 60 кадрах/с в режиме док-станции.

Хотя эти детали пока не подтверждены, растущее число утечек предполагает, что официальное объявление Nintendo Switch 2 не за горами. По слухам, оно может состояться в конце марта или начале апреля.