Новинка шире свой предшественницы, но имеет схожие черты.

По мере приближения даты официального запуска портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 в сети Интернет появляется всё больше утечек, раскрывающих характеристики и внешний вид предстоящей новинки, а свежее видео, опубликованное сотрудниками канала SwitchUp на платформе YouTube, позволяет оценить дизайн и некоторые возможности устройства, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: SwitchUp/YouTube

Отмечается, что экземпляр, представленный в видеоролике, является не функциональным прототипом, а макетом, который сторонний производитель корпусов использовал для своих целей, но его размеры и ключевые особенности дизайна должны соответствовать финальному продукту.

В видео Nintendo Switch 2 демонстрируется совместно с Valve Steam Deck, имея чуть более скромные размеры. При этом модель следующего поколения явно шире Steam Deck OLED, что не удивительно, учитывая наличие 8-дюймового экрана, как сообщалось в предыдущих утечках.

Источник фото: NotebookCheck/SwitchUp/YouTube

Кроме того, Joy-Con тоже стали больше, а контроллер, расположенный справа, вдобавок получил вторую вспомогательную кнопку. Также был добавлен дополнительный разъём USB Type-C в верхней части.

В целом, новинка выглядит весьма похожей на предшественницу, хотя и имеет ряд улучшений, в частности, экран большей диагонали, что позволит повысить комфорт в процессе игры.





Ожидается, что официальный запуск портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 состоится в марте следующего года.