По мере приближения даты официального запуска портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 в сети Интернет появляется всё больше утечек, раскрывающих характеристики и внешний вид предстоящей новинки, а свежее видео, опубликованное сотрудниками канала SwitchUp на платформе YouTube, позволяет оценить дизайн и некоторые возможности устройства, пишет издание NotebookCheck.
Источник фото: SwitchUp/YouTube
Отмечается, что экземпляр, представленный в видеоролике, является не функциональным прототипом, а макетом, который сторонний производитель корпусов использовал для своих целей, но его размеры и ключевые особенности дизайна должны соответствовать финальному продукту.
В видео Nintendo Switch 2 демонстрируется совместно с Valve Steam Deck, имея чуть более скромные размеры. При этом модель следующего поколения явно шире Steam Deck OLED, что не удивительно, учитывая наличие 8-дюймового экрана, как сообщалось в предыдущих утечках.
Источник фото: NotebookCheck/SwitchUp/YouTube
Кроме того, Joy-Con тоже стали больше, а контроллер, расположенный справа, вдобавок получил вторую вспомогательную кнопку. Также был добавлен дополнительный разъём USB Type-C в верхней части.
В целом, новинка выглядит весьма похожей на предшественницу, хотя и имеет ряд улучшений, в частности, экран большей диагонали, что позволит повысить комфорт в процессе игры.
Ожидается, что официальный запуск портативной игровой приставки Nintendo Switch 2 состоится в марте следующего года.