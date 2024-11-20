Запуск Nintendo Switch 2 может стать одним из крупнейших в истории игровой индустрии

На сабреддите Gaming Leaks and Rumors пользователь, ранее опубликовавший на форуме Famiboards базовый эскиз системы, частично подтверждённый более надёжными инсайдерами, предоставил дополнительную информацию о стартовых поставках игровой консоли Nintendo Switch 2. Пользователь не смог назвать точные цифры, но говорит, что объём для США будет в 2,5 раза больше, чем у оригинальной системы. Если это увеличение распространится на мировые поставки, Nintendo планирует отгрузить от 6,5 до 7 млн единиц. Это станет одним из крупнейших запусков игровых консолей за всё время.

Ранее в этом году сообщалось, что за первый финансовый год производства планируется выпустить 10 млн устройств. В июле Nintendo подтвердила, что сосредоточена на производстве достаточного количества консолей, чтобы удовлетворить спрос и предотвратить спекуляции, подобные тем, что были с PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако тогда дефицит консолей в магазинах при их запуске был усугублён другими факторами, включая пандемию.

На данный момент о Nintendo Switch 2 известно немного, кроме того, что она будет совместима с играми для предыдущей версии.