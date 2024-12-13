Первоначально выпущенная на Wii, эта версия будет визуально улучшена до современных графических стандартов с 80 доступными уровнями. В ней также будут дополнительные уровни для Nintendo 3DS, а также режим для двух игроков.

С датой релиза назначенной на 16 января 2025 года, нас отделяет почти месяц от этой феерии Donkey Kong. Предварительные заказы на цифровые и физические копии уже открыты, а цена игры составляет 59,99 долларов. Хорошие новости в том, что игру можно будет запустить на консоли Nintendo Switch 2 с обратной совместимостью.

Nintendo в значительной степени опирается на свою ностальгию и обширную библиотеку прошлых игр. Хорошими примерами этого являются все "HD"-ремастеры, которые она делала на протяжении многих лет.





Donkey Kong сыграл важную роль в фильме The Super Mario Bros. Компания даже добавила раздел Donkey Long Country для своего тематического парка Super Nintendo World, что свидетельствует о том, что Nintendo считает этого персонажа ценным для своего бренда.

Nintendo Switch Online недавно также получила обновление Donkey Kong и для платформы вышли 3 игры Donkey Kong Land GameBoy.