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Разработчики поинтересовались мнением пользователей при создании Oppo Find N5
Складной смартфон Oppo Find N5 получит ряд усовершенствований

Представитель линейки продуктов Oppo Find Чжоу Ибао обратился к пользователям на платформе Weibo, чтобы узнать их мнение о предстоящем складном смартфоне Oppo. Он спросил, какие улучшения следующего поколения больших складных устройств они ждут больше всего. Опрос охватывал такие аспекты, как лёгкость, производительность, время работы от батареи, возможности камеры, беспроводная зарядка и функции ИИ. В то же время инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики Find N5, намекнув на интересные нововведения.

Предыдущий опрос того же представителя Oppo показал, что компания, возможно, выбрала название Oppo Find N5 для своего следующего складного смартфона. Варианты, представленные в новом опросе, предполагают, что внимание будет сосредоточено на улучшении сразу нескольких характеристик. Ответы пользователей, вероятно, повлияют на приоритеты новой модели, чтобы улучшения соответствовали ожиданиям потребителей.

По данным Digital Chat Station, аппарат будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, тремя камерами, в том числе 50 Мп и перископическим телеобъективом, поддержкой беспроводной зарядки и интерфейсом ColorOS 15. По сравнению с Find N3, новинка станет легче, тоньше и будет работать дольше. В плане надёжности устройство получит противоударный корпус и степень защиты от воды IPX8.

Ранее инсайдер сообщал, что Find N5 может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 5700 мАч. Однако другие утечки указывают на батарею ёмкостью около 6000 мАч. Ожидается, что устройство выпустят в первом квартале, и оно станет первым в мире складным смартфоном на Snapdragon 8 Elite.

Сообщается, что компания также разрабатывает Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Mini — компактный флагманский смартфон. Эти устройства, как ожидается, будут представлены в январе в Китае. По некоторым данным, Find N5 может выйти под брендом OnePlus Open 2 на некоторых мировых рынках.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
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