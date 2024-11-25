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Анонсирован планшет Oppo Pad 3 на чипе Dimensity 8350
Oppo Pad 3 получил аккумулятор ёмкостью 9510 мА·ч

Компания Oppo в понедельник представила планшет Oppo Pad 3 вместе со смартфонами серии Reno 13. Он обладает LCD-экраном 11,61 дюйма с разрешением 2,8K (2800 × 2000 пикселей) и переменной частотой обновления до 144 Гц. Яркость достигает 700 нит, соотношение сторон 7:5, а частота дискретизации касания — 480 Гц. Устройство поддерживает ввод стилусом и технологию нанотекстурированной бумаги. Это создаёт эффект письма на бумаге, подходящий для дизайнеров и художников.

Используется процессор MediaTek Dimensity 8350 с GPU Mali-G615 MC6. Устройство получило до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Установлена оболочка ColorOS 15 на базе Android 15, впервые на планшетах Oppo. ColorOS 15 оптимизирована для планшетов, предлагая широкий спектр функций для многозадачности и удобный интерфейс.

Планшет имеет основную камеру 8 Мп со вспышкой LED и переднюю камеру 8 Мп. Они подходят для простой съёмки и видеозвонков.

Ёмкость аккумулятора равна 9510 мА·ч, и поддерживается быстрая зарядка 67 Вт SuperVOOC. Такая батарея обеспечивает продолжительное время работы.

Есть разъём USB Type-C и шесть динамиков с сертификацией Hi-Res. Планшет выполнен в металлическом корпусе толщиной 6,29 мм и весом 533 г. Он поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и 5G.

Планшет поддерживает клавиатуру Smart Keyboard, которая не входит в комплект поставки. Она подключается через Pogo Pins и обладает регулируемым углом наклона в 120°. Весит клавиатура 430 г.

Oppo Pad 3 доступен в серебряном цвете Star Track Bright Silver, фиолетовом Sunset Purple и чёрном Night Blue. Версия 8/128 ГБ стоит 2099 юаней, а максимальная 12/512 ГБ — 3099 юаней. Smart Keyboard оценили в 499 юаней.

#oppo #планшеты
Источник: gizmochina.com
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