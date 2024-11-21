Состоялся международный анонс линейки смартфонов Oppo Find X8

Компания Oppo анонсировала начало продаж своих последних флагманов Find X8 и Find X8 Pro за пределами Китая после их анонса там в октябре. Вместе с этим компания представила ColorOS 15, свою оболочку поверх Android 15.

Помимо премиального и прочного корпуса с использованием стекла и алюминия, Oppo Find X8 обладают исключительными камерами. Эти смартфоны представляют Hasselblad Master Camera System от Oppo. Здесь есть ультрасовременный зум и новейшие возможности с искусственным интеллектом.

Find X8 и Find X8 Pro получили камеры по 50 Мп. У Find X8 это сочетание камер с перископом: 15 мм (0,6x), 24 мм (1x) и 73 мм (3x). У Find X8 Pro четыре камеры, дополнительной стала перископическая камера 135 мм (6x) для улучшения зума и с более крупным сенсором широкоугольной камеры 23 мм.

Впервые оба аппарата оснащены тройной призменной перископической камерой с флагманским сенсором Sony LYT600 50 Мп, размером 1/1,95 дюйма. Это позволяет делать превосходные фотографии и видео при низком освещении, несмотря на компактные размеры. Find X8 Pro — это первый смартфон Oppo за пределами Китая с двумя перископическими камерами.

Серия Find X8 использует режим портрета Hasselblad, который прекрасно сочетается с перископическими камерами. Флагманы Oppo также получили новую функцию Lightning Snap. Она позволяет пользователям делать серию снимков со скоростью до 7 кадров в секунду при длительном нажатии на кнопку спуска, не ухудшая качество обработки изображений.

С функцией Lightning Snap каждый кадр выглядит как отдельное фото, используя возможности технологии HyperTone Image Engine. Пользователи Find X8 Pro могут получить доступ к Lightning Snap с помощью Quick Button — сенсорной полоски справа, которая быстро запускает камеру и регулирует зум.

Аппараты могут записывать видео Dolby Vision HDR на разрешении до 4K и 60 кадров/с с любых камер, включая переднюю. Эти устройства также используют функцию Livephoto от Oppo. Каждый кадр видео может быть преобразован в фото.

Find X8 получил экран размером 6,59 дюйма, а Find X8 Pro — 6,78-дюймовый Infinite View Display. Главное отличие между экранами в том, что один плоский, а другой изогнутый. Оба получили частоту 120 Гц и пиковый уровень яркости до 1600 нит. При воспроизведении HDR контента максимальная яркость достигает 4500 нит, а дисплеи ProXDR поддерживают стандарт Ultra HDR.

У обычной модели рамка симметричная с шириной всего 1,45 мм. У Pro рамка 1,9 мм. Оба устройства имеют защиту от пыли и воды IP68 и IP69, выдерживая струи воды с температурой до 80 градусов. Обычная модель также получила сертификацию Swiss SGS и Military Grade, прошедшую тесты на устойчивость к падениям и стандартам воздействия MGJB 150.18A MIL-STD.

Используются процессоры MediaTek Dimensity 9400. Find X8 получил аккумулятор 5360 мАч, а Pro — 5910 мАч. Оба поддерживают зарядку 80 Вт с технологией Oppo SUPERVOOC и беспроводную зарядку AIRVOOC мощностью 50 Вт.

Find X8 доступен в вариантах 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, а Pro — 16/512 ГБ. Продажи начнутся 23 ноября. Find X8 Pro в Великобритании стоит £1049. В Индии обычная модель Find X8 стоит $830, а Find X8 Pro — $945.