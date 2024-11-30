Oppo готовит смартфоны с высокой длительностью работы

Компания Oppo стремится раздвигать границы автономности смартфонов. Утечки информации сообщают, что в будущих моделях этого китайского производителя могут появиться аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч. Источником сведений является известный инсайдер Digital Chat Station, который нередко бывает точен в своих предсказаниях.

Нынешние флагманы Oppo, Find X8 и X8 Pro, уже превзошли привычный показатель ёмкости аккумуляторов в 5000 мАч. Это случилось благодаря достижениям в области технологий кремний-углеродных аккумуляторов.

Эти батареи обеспечивают увеличенную ёмкость, оставаясь компактными. Oppo планирует развивать эту технологию дальше.

Согласно имеющейся информации, компания рассматривает варианты с аккумуляторами большей ёмкости для следующих моделей. Один из вариантов включает батарею на 6285 мАч, а другой — впечатляющую ёмкость 6850 мАч.

Ожидается, что эти аккумуляторы будут совместимы с технологией быстрой проводной зарядки Oppo SuperVOOC мощностью 80 Вт. Однако никаких данных о возможности беспроводной зарядки пока не поступало.

Тот же инсайдер сообщил ранее в этом месяце, что Xiaomi также разрабатывает смартфон с аккумулятором на 7000 мАч. Устройство будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт и работать на процессоре Snapdragon 8s Elite.

Все эти данные основаны на утечках и не были официально подтверждены Oppo или Xiaomi.