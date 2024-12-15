Начинаются продажи портативного компьютера ThinkCentre Neo Ultra с 32 ГБ памяти

Компания Lenovo представила на рынке мини-ПК модель ThinkCentre Neo Ultra, приносящую высочайшую производительность в компактном форм-факторе. Устройство уже доступно для покупки в Китае.

Компьютер предлагается с процессорами Intel Core i5-14500 и i7-14700 14-го поколения и будущей моделью i9-14900. Эти процессоры обеспечивают исключительные возможности многозадачности и высокую производительность. i7-14700 включает до 20 ядер и 28 потоков, а i9-14900 — 24 ядра и 32 потока. Эти процессоры работают с тактовой частотой в режиме Turbo Boost до 5,8 ГГц, что делает их идеальными для сложных вычислительных задач.

Имеется 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель M.2 PCIe Gen4 SSD 1 ТБ для быстрого доступа к данным и большого пространства для хранения файлов. Также имеется видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060, работающая при полной мощности 115 Вт и получившая 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Для охлаждения используется система терморегулирования ICE 7.0 с передовыми турбинными вентиляторами и трёхслойными лопастями, эффективно рассеивающими тепло. Эта система охлаждения поддерживает низкий уровень шума и предлагает улучшение тепловой производительности на 5 % по сравнению с предыдущей версией.

Для требующих интенсивной работы с искусственным интеллектом задач Neo Ultra использует гибридную архитектуру вычислений, объединяющую мощность процессора с дополнительным независимым нейронным процессором (NPU). Последний даёт до 30 TOPS вычислительной мощности, специфичной для ИИ. Это позволяет обрабатывать рабочие нагрузки ИИ в реальном времени, такие как анализ данных, локальное выполнение ИИ и интеллектуальные приложения.

Компьютер имеет компактный корпус из алюминия со встроенным блоком питания мощностью 350 Вт. Это обеспечивает долговечность и отличную теплопроводность. Устройство предлагает множество вариантов подключения, включая USB 3.2, Type-C, HDMI 2.1, DP 1.4 и Wi-Fi 6E. Поддерживается до 7 независимых выходов на мониторы для повышения эффективности многозадачной работы.

Neo Ultra работает под управлением Windows 11 Home и поставляется с предустановленным Microsoft Office 2021.

Lenovo ThinkCentre Neo Ultra Mini PC уже доступен для покупки по цене от 12986 юаней за вариант с i5-14500. Версия с i7-14700 оценивается в 15499 юаней.