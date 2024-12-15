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Игровая консоль Lenovo Legion Go нового поколения получит Ryzen Z2 Extreme
У второго поколения Lenovo Legion Go будет экран OLED

Следующее поколение игровой консоли Lenovo Legion Go будет обладать съёмным контроллером, как и предыдущая версия. Это же указывает на то, что Lenovo подготовила несколько вариантов, чтобы конкурировать с другими игровыми портативными устройствами.

Появились подробности о будущей портативной консоли Lenovo Legion Go 2. Согласно им, консоль получит обновление как в конфигурации, так и в экране. Многие функции останутся прежними, поддерживая уникальность устройства.

Издание The Verge сообщает, что в его распоряжении оказались изображения будущей портативной консоли Lenovo Legion. Она будет иметь больший форм-фактор по сравнению с недавно анонсированной Legion Go S и будет оснащена процессором AMD Ryzen Z2. Нужно иметь в виду, что Ryzen Z2 и Z2 Extreme — разные APU. Первый основан на архитектуре Zen 5 и использует графику RDNA 3.5, а Ryzen Z2 Extreme создан на AMD Zen 3+ и графике RDNA 2.

Внешний вид предполагаемой Legion Go 2 несколько отличается от оригинальной Legion Go. Возможно, экран останется прежним — 8,8 дюйма с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Предположительно, панель изменится на OLED. Возможен и вариант с LCD, так как Lenovo может предложить две разные модификации Legion Go 2. Таким образом, компания сможет снизить цену версии с LCD, сохранив при этом съёмные контроллеры.

В отличие от Legion Go 2, модель Legion Go S не будет иметь съёмного контроллера и будет стоить на пару сотен долларов дешевле. Legion Go 2 будет работать под управлением Windows 11. Судя по изображениям, на левом контроллере отсутствует кнопка Steam, которая была у Lenovo Legion Go S.

О технических характеристиках Legion Go 2 известно мало, за исключением основного. Консоль будет заметно быстрее благодаря более современной архитектуре и графике Radeon 890M с 16 вычислительными блоками. Оригинальная версия оснащена Ryzen Z1 Extreme на Zen 4 и графике RDNA 3.

Ожидается, что Legion Go 2 будет обладать большей автономностью, чем предшественник (возможно, батарея будет 80 Вт⋅ч). Что касается цены и даты начала продаж, Legion Go 2 может быть выпущена в первом квартале 2025 года, но информации о стоимости пока нет.

#lenovo
Источник: wccftech.com
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