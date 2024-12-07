Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Carbon с заметными улучшениями по сравнению с предшественником.

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Carbon с заметными улучшениями по сравнению с предшественником. Хотя название осталось прежним, Lenovo добавила бренд Aura AI, чтобы подчеркнуть изменения в аппаратной части. Новый ноутбук X1 Carbon оснащён последним процессором Intel Lunar Lake, Core Ultra 7 258V.

Будет предложено две конфигурации этой модели: с хранилищем объёмом 1 ТБ и 2 ТБ. Поскольку процессор Core Ultra 7 258V поддерживает только 32 ГБ оперативной памяти в конфигурации с двухканальной памятью, объём оперативной памяти в обеих моделях будет одинаковым. Однако новая модель предлагает гораздо более быструю память LPDDR5X с частотой 8533 МТ/с, по сравнению с 6400 МТ/с у предыдущей версии.

В новой модели установлен радиатор над твердотельным накопителем с интерфейсом PCI-E 5.0. Прежняя модель комплектовалась SSD PCI-E 4.0. SSD Gen5 теперь выходят в массовый сегмент благодаря обновлённым контроллерам, подходящим для компактных и тонких ноутбуков, таких как Lenovo ThinkPad X1.

Сообщается, что версия на 1 ТБ в Китае будет стоить 15999 юаней или $2200, а версия на 2 ТБ — 17999 юаней или примерно $2476. В Северной Америки цены должны быть ниже. Что касается различий, новая версия значительно улучшена по сравнению с предыдущей. Lenovo удалось снизить вес устройства до менее чем 1 кг. ThinkPad X1 Carbon Aura AI весит всего 978 г, тогда как предшественник весит 1,09 кг.

Толщина устройства также уменьшилась с 14,96 мм до 14,37 мм, что не особо заметно. Ёмкость батареи осталась прежней — 57 Вт·ч. Ожидается, что новая модель сможет работать дольше благодаря высокой энергоэффективности процессоров Lunar Lake. ThinkPad X1 Carbon Aura AI может работать до 18 часов при аналогичной ёмкости батареи (в зависимости от нагрузки), несмотря на сохранение прежних характеристик дисплея.

Пока мало что известно о типах экранов. В отличие от предыдущей модели, покупатели получат только один вариант. Это 14-дюймовая панель OLED с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой 100% цветового диапазона DCI-P3 и пиковой яркостью HDR в 500 нит.