Эксперты советуют пользователям iPhone и Android переключиться на зашифрованные мессенджеры

На фоне продолжающихся расследований ФБР кибершпионской кампании эксперты призывают канадских пользователей iPhone и Android прекратить обмен сообщениями между собой. На прошлой неделе китайская хакерская группа Salt Typhoon похитила большое количество метаданных американцев. В ответ ФБР рекомендует использовать зашифрованные сообщения и звонки вместо текстовых сообщений.

Хотя сообщения в пределах одной платформы достаточно безопасны, текстовые сообщения между Android и iPhone уязвимы для атак. Это было подтверждено недавними взломами, связанными с Salt Typhoon. Группировка может быть связана с Министерством общественной безопасности Китая.

Сообщается, что взлом затронул как минимум восемь американских телекоммуникационных компаний. Он дал китайской стороне доступ к частным сообщениям и звонкам неизвестного числа американцев. Взлом группы Salt Typhoon стал причиной атак на такие компании, как AT&T, Verizon и Lumen Technologies.

Представители ФБР утверждают, что атаки привели к краже большого объёма метаданных звонков и сообщений, но не их содержания. Лишь небольшая группа людей, в основном связанная с государственной или политической деятельностью, подверглась компрометации личных сообщений.

Эти атаки выявили серьёзные недостатки безопасности в американских коммуникационных сетях, которые остаются уязвимыми для перехвата, поскольку сквозное шифрование не является повсеместно распространённым. Именно поэтому компании, такие как Apple и Google, рекомендуют использовать шифрование, то есть мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram.

Эксперты считают, что с большой долей вероятности канадские системы также подверглись атакам. Даже без учёта этих атак они советуют избегать текстовых сообщений между iPhone и Android.

Представители ФБР рекомендуют гражданам США использовать устройства, которые регулярно получают обновления операционной системы, имеют надёжное шифрование и поддерживают устойчивую к фишингу многофакторную аутентификацию для электронной почты, социальных сетей и приложений для совместной работы.