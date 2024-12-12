Сведений относительно iPhone 17 Slim становится всё больше

Слухи о том, что Apple разрабатывает тонкий смартфон для серии iPhone 17, ходят уже не первый день. Хотя утечки показывали некоторые характеристики устройства, всё ещё неясно, будет ли оно следовать дизайну серии iPhone 16 или же предложит новый. Теперь кажется вероятным второй вариант.

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился макетом смартфона серии iPhone 17, а именно модели 17 Slim. Макет показывает значительные отличия от привычного дизайна модуля камеры iPhone.

Новый модуль камеры напоминает камеру Google Pixel 9 Pro с вырезом в форме овала. Это не единственный источник, указывающий на такой дизайн. Другая утечка на Weibo показала изображение будущей рамки iPhone, якобы от поставщиков, которая соответствует дизайну камеры в стиле Pixel.

Хотя Digital Chat Station отмечает, что точная расстановка камер остаётся неясной, вторая утечка предполагает, что сверхширокоугольный объектив будет располагаться в центре, вероятно, чтобы не мешать пространству под Face ID.

Предполагается, что iPhone 17 Slim будет обладать экраном OLED 6,6 дюйма с разрешением 1260 × 2740 пикселей. Внутри должен находиться чип A19, который будет немного слабее чипа A19 Pro, ожидаемого в моделях Pro.

Есть и некоторые противоречивые данные. Одни утверждают, что iPhone 17 Slim будет иметь алюминиевую рамку. Другие говорят, что на самом деле будет использоваться титан, хотя с меньшим содержанием, чем у iPhone 17 Pro и Pro Max.

iPhone 17 Slim также может получить собственный модем 5G от Apple. В таком случае он будет и в других моделях iPhone 17.