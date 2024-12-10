Система также получила Image Playground — приложение для создания стилизованных изображений.

Apple выпустила iOS 18.2 Release Candidate, предварительную версию операционной системы, доступную для разработчиков и бета-тестеров. Ожидается, что финальная версия обновления будет выпущена для всех пользователей в следующем месяце. Это обновление продолжает развивать возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence и добавляет несколько новых полезных функций.

Одним из ключевых нововведений в iOS 18.2 стало приложение Image Playground, которое позволяет создавать стилизованные изображения. С его помощью пользователи смогут экспериментировать с различными эффектами и стилями, создавая уникальные изображения прямо на своих устройствах.

Еще одной важной новинкой стало добавление функции Genmoji, которая позволяет создавать кастомные эмодзи. Это даст пользователям возможность создавать персонализированные смайлики для использования в сообщениях, что особенно порадует тех, кто хочет выделяться в переписках.

Интеграция ChatGPT в Siri также стала значительным улучшением. С этим обновлением голосовой помощник будет работать на новом уровне, предоставляя пользователям возможность общаться с ним более естественно и эффективно. Кроме того, новая функция Visual Intelligence, доступная на iPhone 16, позволяет камере устройства распознавать объекты и места вокруг пользователя. Это будет полезно для различных ситуаций, например, для получения информации о объектах в окружающей среде.

Apple также обновила Writing Tools, инструменты для работы с текстами, что делает их более удобными для пользователей, которые активно создают и редактируют текстовые материалы на своих устройствах. Вдобавок, система теперь поддерживает локализованный английский язык для пользователей в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке, Ирландии и Великобритании.

Как и всегда, в iOS 18.2 были исправлены ошибки и проведена оптимизация, что способствует улучшению стабильности и производительности системы.