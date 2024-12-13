Прототип BMW M Neue Klasse выглядит готовым к началу продаж

Автопроизводитель BMW в настоящее время занимается тестированием электрической версии модели M3. Баварская компания опубликовала фотографии прототипа нового M в своём аккаунте в Instagram. На снимках видно кузов Neue Klasse с его прямолинейной формой и широко расставленными фирменными решётками радиатора. Также можно заметить фирменную трёхцветную окраску BMW M вокруг каждой из арок колёс. Это первый официальный взгляд на то, как может выглядеть электрический M3.

Всего за несколько дней до появления этих фотографий BMW M опубликовала видео, в котором показан процесс тестирования первого электрифицированного автомобиля M. В ролике BMW тестировала версию i4 в спецификации M и рассказала о четырёх двигателях автомобиля. В BMW заявили, что каждый электрический автомобиль M будет оснащён четырьмя двигателями, как и модель на видео.

Чтобы это реализовать, глава BMW M Франк ван Меел говорил о необходимости интегрированного управляющего блока. Он должен обрабатывать все аспекты управления автомобилем — от двигателей до тормозов и рулевого управления. По его словам, это позволит достичь «совершенно нового уровня».

Однако, в отличие от знакомого силуэта i4 из видео, новый автомобиль на последних фотографиях выглядит иначе. Возможно, его не назовут M3, так как BMW планирует продавать бензиновую версию M3 настолько долго, насколько это будет возможно. Новое поколение этого автомобиля ожидается примерно в 2028 году. Вместо этого автомобиль, вероятно, получит название i3 M, чтобы занять место на вершине линейки седанов i3. Хотя Франк ван Меел это отрицает, несмотря на то, что BMW подала заявку на соответствующий товарный знак.

Посадка этого автомобиля явно более агрессивна, чем у других прототипов Neue Klasse. Он ниже, а расширенные арки делают его шире. У него много стекла, что является одной из особенностей моделей Neue Klasse с момента, как BMW впервые представила концепт.

BMW M пока не говорит о мощности, но можно предположить, что цифры будут впечатляющими. 600 л.с. кажутся вероятной величиной, поскольку нынешний бензиновый M3 достигает максимума в 542 л.с. от 3-литрового рядного шестицилиндрового двигателя. Если мощность окажется значительно выше, это может составить конкуренцию гибридному M5, который выдаёт минимум 717 л.с. благодаря комбинации электрического двигателя и 4,4-литрового V8. BMW уже подтвердила, что её двигатели могут выдавать до одного мегаватта (или 1341 л.с.), но такая мощность, скорее всего, будет припасена для будущей модели i5 M.

Вероятнее всего, первый из электрических автомобилей M поступит в продажу не раньше 2026 года.