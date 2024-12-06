BMW iX 2026 остаётся ждать около полугода

Ранее уже можно было увидеть обновлённый BMW iX 2026 года в кузове электрического внедорожника. Теперь BMW представила изображения высокого разрешения, которые позволяют разглядеть автомобиль ещё лучше. Официальные фото дают чёткое представление о новой решётке, фарах и задней части. В сочетании с тем, что уже было известно об изменениях под капотом, iX претерпит значительные изменения.

Самое заметное внешнее изменение — это решётка радиатора. Можно увидеть лишь небольшую часть пластиковой решётки iX, но и этого достаточно, чтобы заметить изменения. BMW заменила шестиугольный узор оригинального iX на линии, более напоминающие новый X3 2025 года. Высота решётки, похоже, осталась прежней, но нижний воздухозаборник переместился выше.

Также установлены новые фары. Вертикальные акцентные огни заменили горизонтальные с прошлого года. Они больше напоминают модели Neue Klasse iX3, которые уже можно было увидеть в тестах, и гармонируют с обновлённым M4.

Изменения в задней части ещё менее значительные. Если форма задних фонарей изменилась, то совсем немного. Новыми выглядят задние отражатели, что должно означать новый бампер.

Могут быть и другие изменения, скрытые под камуфляжем, который отлично маскирует крупные детали. Ранее сделанные шпионские снимки нового iX показывают автомобиль с камуфляжем только спереди и сзади, что даёт понять, что остальная часть кузова не изменилась.

Также известно, что iX 2026 года получит более мощные электродвигатели с новыми названиями. Ещё в ноябре появлялась информация, что базовая модель будет xDrive45 с мощностью 400 л.с. вместо 322 л.с. xDrive50 станет xDrive60 с 535 л.с., а M60 превратится в M70 с 650 л.с.

Ожидаются новые двигатели и инверторы, которые будут на 10 % эффективнее прежних. С учётом возможных улучшений батарей запас хода xDrive50, который сейчас составляет до 497 км, может немного увеличиться.

Официальный релиз ожидается в январе вместе с полным списком характеристик. BMW iX 2026 года может поступить в продажу ближе к середине года. iX был впервые представлен в 2021 году вместе с седаном i4, который был обновлён ранее в этом году. iX использует специальную электрическую платформу с активным использованием алюминия и углеволокна для снижения веса.