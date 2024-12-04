iX3 может оказаться самым красивым внедорожником BMW

Фотографы запечатлели одну из самых важных моделей BMW за всю историю этого автопроизводителя во время тестов в камуфляже. Речь идёт о новом поколении электрического BMW iX3, первом представителе современной серии Neue Klasse. Эта машина показывает, как будут выглядеть следующие несколько поколений BMW.

На снимках видно больше деталей, чем прежде, включая гораздо меньшие по размеру решётки радиатора, серийные передние и задние фары, а также отсутствие переднего багажника. Последний пункт является одной из ключевых особенностей электромобилей.

Узкие, короткие и аккуратные решётки радиатора нового iX3 закрыты. Их форма в целом классическая для BMW, напоминая эпоху E23 7 Series и E28 5 Series.

Передняя часть выделяется не только решётками радиатора. Широкая чёрная панель растягивается и охватывает фары. Сквозь фары проходит тонкая линия дневного света, что добавляет визуальной выразительности.

Остекление выполнено в достаточно стандартном для моделей BMW X стиле. Фирменный изгиб в задней части переходит в довольно крупную заднюю стойку. Для двухрядного внедорожника это не должно быть проблемой. У iX3 также могут быть более широкие «плечи» и более выпуклые арки колёс, чем у нынешних моделей BMW X, но это ощущение может оказаться обманчивым из-за камуфляжа. Видны и серийные задние фонари. Они представляют собой вариацию дизайна текущего iX (который скоро обновится), с тонкой линией, идущей к центру багажника, и задним фонарём, который изгибается вверх, переходя в крыло.

Открытый капот даёт отличный вид на расположение механических компонентов iX3. Вместо переднего багажника у iX3 есть фальшивый кожух двигателя. Скорее всего, он скрывает инвертор и другие компоненты, защищая их от погодных условий.

Neue Klasse iX3, скорее всего, будет предлагаться в версиях 40, 50 и M60, с опциональным полным приводом xDrive для менее мощной версии 40 и стандартным для остальных. Также ожидается версия iX3 M после релиза.

Новая модульная платформа BMW станет основой этого электромобиля, а также всех других электромобилей BMW, начиная со следующего года. Будут предложены различные размеры шасси и батарей, с разной колёсной базой и шириной колеи, чтобы удовлетворить потребности разных категорий автолюбителей BMW.

Серийное производство BMW iX3 ожидается в начале 2025 года. Электрический внедорожник должен поступить в продажу к середине года.