Прототипы BMW M2 кажутся полностью доработанными

После более года слухов модель G87 BMW M2 CS готова раскрыть свои секреты. Фотографы заметили замаскированный образец будущей специальной версии на складе доставки. Там его перемещали в зону, где уже находились другие M2 CS, покрытые винилом. На этом складе, заполненном ожидающими доставки текущими серийными автомобилями BMW, было замечено минимум три экземпляра той же модели. Поскольку эти прототипы M2 находятся рядом с обычными автомобилями, можно предположить, что это уже финальный продукт. Если так, то презентации осталось ждать недолго.

Золотистые колёса знакомы по существующим моделям. В каталогах M3 и M4 M Performance доступны такие же варианты, есть они и на версиях CS этих моделей. G87 M2 получает другие колёса M Performance. К сожалению, BMW не создала уникальный дизайн для нового специального издания, как это было сделано с F87 M2 CS.

Спойлер на крышке багажника станет одним из ключевых элементов дизайна, который поможет выделить автомобиль, вместе с заметным передним спойлером. Вероятно, опциональные сиденья M Carbon будут здесь стандартными, а также будут уникальные эмблемы спереди и сзади. Пока неизвестно, получит ли M2 CS полосы на капоте, как его «старшие братья» M3 и M4. Это было бы логично, если большая часть кузова останется неизменной. Можно рассчитывать на уникальную окраску, и вместо цвета Misano Blue стоит ждать Velvet Blue.

Согласно опубликованной на форуме Bimmerpost несколько месяцев назад утечке, выпуск 2026 M2 CS начнётся в августе 2025 года. Поскольку мощность обычного M2 недавно увеличилась до 473 л.с., M2 CS потребуется ещё больше. Ходят слухи о значении 525 л.с. Если эти данные верны, M2 CS будет мощнее, чем полноприводный BMW M4 Competition (523 л.с.). Это означает отсутствие механической коробки передач для G87 CS.

Это также может означать, что M2 CS получит полный привод. Быть может, BMW сохранит заднеприводную конфигурацию для версии CS, а позже выпустит M2 Competition с системой M xDrive. BMW может начать делиться подробностями уже скоро. Эти почти серийные автомобили выглядят слишком завершёнными для того, чтобы производство стартовало только через 8 месяцев.