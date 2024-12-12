Готовится к релизу смартфон Realme 14 Pro

Смартфон Realme с модельным номером RMX5051 появился в бенчмарке Geekbench после упоминания в базе данных Camera FV-5. Хотя маркетинговое название устройства пока не подтверждено, несколько ключевых деталей уже известны. Это позволяет предположить его принадлежность к серии Realme 14 Pro.

Аппарат набрал 1166 баллов в одноядерном тесте и 3214 баллов в многоядерном тесте. Это указывает на отличную производительность в задачах и приложениях. Для сравнения, Realme 13 Pro в тех же тестах показал результаты 923 и 2912 соответственно. Это свидетельствует о значительном приросте производительности у новой модели.

Устройство будет работать на Android 15 и получило 8 ГБ оперативной памяти, хотя будут и другие конфигурации. Конфигурация процессора и тактовые частоты указывают на использование Snapdragon 7s Gen 3, который стал улучшением по сравнению с Snapdragon 7s Gen 2 из Realme 13 Pro. Указано, что чип имеет восьмиядерную конфигурацию: четыре ядра с частотой 1,80 ГГц, три ядра с частотой 2,40 ГГц и одно ядро с частотой 2,50 ГГц. Упомянуто и GPU Adreno 810, что также указывает на Snapdragon 7s Gen 3.

Realme 14 Pro уже скоро поступит в продажу. Сообщается, что устройство будет доступно в нескольких конфигурациях, включая 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.