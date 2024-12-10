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Realme Neo 7 предложит аккумулятор 7000 мАч и Dimensity 9300 Plus всего за 2000 юаней
Появилась информация о стоимости смартфона Realme Neo 7

11 декабря в Китае компания Realme анонсирует смартфон Realme Neo 7. Это устройство позиционируется ниже, чем Realme GT 7 Pro, который выпустили на процессоре Snapdragon 8 Elite в ноябре. Как и тогда, стоимость нового аппарата стала известна ещё до официального анонса.

Слухи говорили о цене Realme GT 7 Pro в 3499 юаней, но в итоге она составила 3599. На этот раз цена названа на уровне 2498 юаней ($345). Быть может, базовая версия Neo 7 будет стоить 2098 юаней ($290) или 2000 юаней (~$275).

Сертификация TENAA показала, что аппарат будет предлагаться с объёмом памяти 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ и хранилища 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Вице-президент Realme Сюй Ци Чейз подтвердил, что базовая версия получит 12 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища.

Согласно информации TENAA, аппарат обладает экраном 6,78 дюйма OLED с разрешением 1,5K и сканером отпечатков внутри. Устройство будет работать на процессоре Dimensity 9300 Plus и получит батарею 7000 мАч.

Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, сверхширокоугольной — 8 Мп, передней — 16 Мп. Установлена система Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Realme Neo 7 получил защиту от пыли и воды IP69. Также устройство предложит такие функции, как двухдиапазонный GPS, поддержку управления мокрыми руками, инфракрасный датчик и многофункциональный NFC.

#смартфоны #realme
Источник: gizmochina.com
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