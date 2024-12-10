iQOO, Redmi и OnePlus работают над смартфонами с батареями 7000 мАч

На этой неделе компания Realme представит смартфон Realme Neo 7. Это доступный флагманский аппарат, который поступит в продажу в Китае. Отличительной чертой этого устройства является огромный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новые утечки от известного инсайдера Digital Chat Station показывают, что несколько других производителей планируют выпустить смартфоны с батареями ёмкостью 7000 мАч в Китае. Он также сообщил, что один из брендов рассматривает возможность выпуска устройства с батареей 8000 мАч.

Этим брендом является Realme. В настоящее время проект находится на стадии проверки. Это значит, что он ещё может быть отменён. Инсайдер также заявил, что iQOO, Redmi и OnePlus готовятся к выпуску смартфонов с батареями 7000 мАч.

На основании информации от поставщиков DCS сообщил, что предстоящий аппарат iQOO будет оснащён батареей ёмкостью около 7000 мАч. Кроме того, он получит высококачественный экран 2K LTPS от Samsung с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. К сожалению, инсайдер не раскрыл название устройства. Ожидается, что смартфон будет выпущен в 2025 году в Китае. В настоящее время информации о телефонах Redmi и OnePlus с батареями на 7000 мАч нет.

Недавно iQOO выпустила iQOO 13 с батареей 6000 мАч, а Realme представила Realme GT 7 Pro с аккумулятором 5800 мАч в Индии и некоторых других регионах. Эти телефоны имеют чуть меньшие батареи по сравнению с их китайскими аналогами. iQOO 13 для Китая оснащён батареей ёмкостью 6150 мАч, тогда как Realme GT 7 Pro имеет более крупный аккумулятор 6500 мАч. Неясно, связано ли уменьшение ёмкости батареи за пределами Китая с нормативными ограничениями.

Ожидается, что Realme Neo 7 и другие смартфоны с батареями 7000 мАч будут выпущены на рынках за пределами Китая. Пока остаётся вопросом, сохранят ли их глобальные версии такую же ёмкость аккумулятора или она будет уменьшена из-за различных факторов.