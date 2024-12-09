Realme Neo7 будет анонсирован 11 декабря

Realme в среду планирует анонсировать долгожданный смартфон Neo7. В преддверии этого события компания постепенно раскрывает всё больше подробностей об этом аппарате. Neo7 обещает стать мощным смартфоном с серьёзными спецификациями. Среди них будут впечатляющие возможности защиты от воды и пыли, стильный дизайн и высокая производительность.

Как показал последний рекламный материал, смартфон будет поддерживать защиту от пыли и воды уровней IP69 и IP68. Это делает его одним из самых защищённых смартфонов в своём классе. Realme говорит, что Neo7 способен выдерживать воздействие горячей воды, погружение на глубину до 2 метров на полчаса и мойку под высоким давлением. Это гарантирует его способность справляться даже с самыми суровыми условиями. Эта функция наверняка понравится любителям активного отдыха и тем, кто ищет способный выжить в условиях жёсткой эксплуатации смартфон.

Что касается дизайна, то Neo7 оснащён ярким модулем основной камеры с новым дизайном, выполненным с помощью точной обработки. Этот выбор, в сочетании с плоским экраном, вертикальной центральной рамкой и геометрически скошенными линиями задней панели, создаёт стильную и современную эстетику. Она придаёт телефону ощущение утончённости и стабильности.

Несмотря на наличие огромной батареи ёмкостью 7000 мАч, Neo7 сохраняет профиль толщиной всего 8,5 мм. Это делает его тоньше своего предшественника, Realme GT Neo 6, при этом предлагая ёмкость больше на 1500 мАч.

Установлен плоский экран BOE S2 6,78 дюйма с яркостью 6000 нит, обеспечивающим отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Разрешение экрана 2780 × 1264 пикселей, а также поддерживается аппаратная регулировка яркости.

Для любителей фотографии Neo7 обладает основной камерой Sony с оптической стабилизацией и разрешением 50 Мп. Есть также камера 8 Мп, а спереди 16 Мп.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+. Это обещает отличную производительность, идеально подходящую для игр, многозадачности и требовательных приложений. Поддерживается двухдиапазонный GPS, трёхдиапазонный Beidou, инфракрасный порт, NFC, линейный мотор и стереодинамики.

Realme Neo7 будет предлагаться в цветах Starship Edition, Meteorite Black и Submarine с начальной ценой 2499 юаней.